Europa League | oggi Sheriff-Roma | orario | dove vederla in tv e streaming

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) La partita alle 18:45 al Bolshaya Sportivnaya Arena, giovedì 21 settembre, alle 18:45 lascenderà in campo in trasferta contro loTiraspol, alla Bolshaya Sportivnaya Arena, per la prima giornata del gruppo G di. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Sky, insu NOW, SkyGO, DAZN. Contro loTiraspol, secondo i bookmaker, i giallorossi hanno la strada spianata verso il primo successo indella stagione. C’è grande attesa per il debutto europeo di Lukaku con la maglianista: Big Rom ha messo a segno l’ultimo gol innella finale del 2020, come Paulo Dybala, autore della rete giallorossa nella scorsa finale europea. ...