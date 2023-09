Europa League | Mourinho si affida a Lukaku e Dybala per un esordio vincente

La Roma è pronta ad iniziare il suo cammino europeo. I giallorossi esordiranno contro lo Sheriff Tiraspol ma dovranno fare a meno di Mourinho , squalificato per le prime 4 partite di. Lo Special One dunque, non potendo sedere in panchina, vedrà la partita dagli spalti dello stadio Sheriff Main Arena, in tribuna stampa, insieme al suo match analyst Cerra ...Allo Stadio Sheriff, il match valido per la prima giornata dei gironi dell'2023/2024 tra Sheriff e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Sheriff, Sheriff Tiraspol e Roma si affrontano nel match valido per la prima giornata dei ...

Sheriff-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita di Europa League Sport Fanpage

Sheriff Tiraspol-Roma: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv il match di Europa League Quotidiano Sportivo

Ecco le formazioni del primo impegno europeo della Roma di mister José Mourinho, che affronterò lo Sheriff Tiraspol. Queste le scelte ufficiali con Svilar in porta e Lukaku dal primo minuto.L’Atalanta torna davanti al suo pubblico sperando di ritrovare la vittoria dopo la sconfitta di Firenze come successe contro il Monza dopo Frosinone. Quella sera i nerazzurri bergamaschi fecero vedere ...