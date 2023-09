Europa League | Mourinho ricorda ancora il Siviglia | “Fino alla fine della mia carriera dirò che non abbiamo perso quella finale”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 settembre 2023) 2023-09-21 10:24:03 Il web è in trepidazione: HInizia oggi la nuova edizioneUEFA. Tuttavia, Joseildi stagione a Budapest doveai calci di rigore contro il. Una partita polemica in cui gli azzurri si sono arrabbiati molto con l’arbitraggio e che tre mesi dopo vaforte. “Continuo e continuo a dire,all’ultimo giornomiae forse anche oltre, che nonlada Budapest. Ogni volta che mi parleranno digente che non ...