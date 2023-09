Europa League | Mourinho ' in vantaggio per miracolo | ma poi bene'

I gi allo rossi si impongono a Tiraspol grazie a un'autorete di Kiki e al gol di Lukaku TIRASPOL (MOLDAVIA) - La Roma batte 2-1 lo Sheriff in ...

Quando è la qualità a fare la differenza. Alla coppia Lukaku -Dybala è bastata una manciata di minuti appena per togliere la Roma dal torpore e ...

Inizia nel migliore dei modi l'avventura della Roma in Europa Leagua. Nella prima giornata del Gruppo G i giallorossi hanno vinto per 2 - 1 in casa ...