Europa League | Lukaku segna ancora e la Roma supera all' esordio lo Sheriff

(Di giovedì 21 settembre 2023) Quando è la qualità a fare la differenza. Alla coppia-Dybala è bastata una manciata di minuti appena per togliere ladal torpore e firmare il gol del successo sulloper il definitivo 2-1 con cui iniziare nel migliore dei modi il girone di. Ci ha pensato il belga al 65' su azione avviata dall'argentino, entrato dalla panchina da appena 4' minuti al posto di El Shaarawy, per piegare i moldavi che erano riusciti poco prima a pareggiare con Tovar la rete fortunosa di Paredes (frutto di una doppia carambola) sul finire del primo tempo. Alladi Mou, rimasto in tribuna per scontare la squalifica Uefa, serviva un successo per ripartire dopo la delusione nella finale di Budapest ma soprattutto per indirizzare sui giusti binari la corsa per il primo posto ...

Inizia nel migliore dei modi l'avventura della Roma inLeagua. Nella prima giornata del Gruppo G i giallorossi hanno vinto per 2 - 1 in casa dello Sheriff Tiraspol. La squadra di Mourinho, che non siede in panchina per la squalifica Uefa della ...Mourinho lascia Rui Patricio in panchina: questa sera tocca infatti a Mile Svilar, cui l'allenatore darà fiducia nella partita d'esordio dicontro lo Sheriff. Julio Sergio , ex portiere di Santos, Roma e Lecce, e poi ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare della scelta di Mourinho di affidarsi a ...

Lukaku segna ancora e la Roma vince al debutto europeo. Sheriff ko La Gazzetta dello Sport

Europa League, Sheriff-Roma 1-2: Lukaku è già trascinatore giallorosso - Sportmediaset Sport Mediaset

Europa League: Sheriff-Roma 1-2: decisivo Lukaku, marcatori e classifica Un successo importante per gli uomini di Josè Mourinho, in crescita dopo un avvio di stagione complicato con uno solo punto ...Per l’esordio in Europa League della finalista che si arrese solo al sette volte campione Siviglia, José Mourinho sceglie un undici misto fra scelte obbligate (in difesa) e semi turnover (in attacco).