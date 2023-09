Europa League | Lukaku regala i tre punti alla Roma In Conference la Fiorentina non va oltre il pari

(Di giovedì 21 settembre 2023) Sheriff Tiraspol -1-2 Marcatori: 49' pt aut. Kiki, 12' st Tovar, 20' stSheriff (4-3-3): Koval 6; Tovar 6 (43' st Luvannor sv), Kiki 5.5, Garananga 6, Artunduaga 6 (43' st Apostolakis sv); Zohouri 6, Ademo 6, Fernandes 5; Ankeye 6 (26' st Ricardinho 6), Talal 5 (51' st Botan sv), Mbekell 6.5. In panchina: Straistari, Pascenco, Berkay Vardar, Dijinari, Coli, Novicov. Allenatore: Bordin...

Ha preso il via l'intera fase a gironi dell' Europa League alle 18.45, con il debutto europeo stagionale del Liverpool

Il nuovo infortunio muscolare per Renato Sanches nella sfida ditra Sheriff e Roma. Il centrocampista giallorosso ha lasciato il campo al 28' scatenando l'ironia dei socialUn infortunio dietro l'altro. Nemmeno il tempo di recuperare, di riaverlo tra i titolari, e Renato Sanches è costretto a fermarsi di nuovo. Allungando la lista degli indisponibili per Mourinho , che ...

LASK Linz – Liverpool 1-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della prima giornata del Gruppo E di Europa League 2023/24 Il Liverpool batte 3-1 il LASK Linz alla Raiffeisen Arena nella ...Inizia nel migliore dei modi l'avventura della Roma in Europa Leagua. Nella prima giornata del Gruppo G i giallorossi hanno vinto per 2-1 in casa dello Sheriff Tiraspol.