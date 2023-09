Europa League | Atalanta - Rakow | la probabile formazione di Gasperini

Allenamento nella paura per lo Sturm Graz che nella preparazione alla sfida d'esordio incontro lo Sporting Lisbona ha vissuto un episodio davvero assurdo. Al training center di Messendorf si sono vissute scene di panico, con Serrano sotto shock per avere ingoiato un'ape ...... per ora debutta solo in Cina, ma Nio è già sbarcata inquindi qualcosa potrebbe muoversi anche qui a breve. Articoli più letti Real Sociedad - Inter, dove vedere la Championsstasera (...

Dramma in Europa League: ingoia un'ape in allenamento e finisce in ospedale Corriere dello Sport

Mou vuole arrivare fino in fondo, Gasp vuole ritrovare la sua Dea Sport Mediaset

La 2 giorni di Champions League che ha visto protagoniste, pur senza incantare, Lazio, Milan, Inter e Napoli, ha cambiato di poco o nulla il ranking UEFA: se a guidare è sempre il ...Il gol dell'1-1 all'Atletico Madrid segnato dal portiere della Lazio Provedel, è uno schiaffo ai tatticismi degli allenatori, ai maniaci della costruzione dal basso e del giropalla ...