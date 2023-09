Europa League | Atalanta-Rakow Czestochowa 2-0

AGI - La Roma bagna con una vittoria per 2-1 il suo esordio in Europa League a Tiraspol , in Transnistria. Contro lo Sheriff i giallorossi sono ...

Esordio amaro per Roberto De Zerbi ed il suo Brighton in Europa League: gli inglesi perdono per 3 - 2 in casa con l'Aek Atene, allenato dall'ex Lazio ...