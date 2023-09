Il panorama del Covid in Italia si tinge di preoccupazione con l'ascesa della variante(EG.5), evoluzione dell'Omicron, che ha recentemente conquistato la posizione dominante, con una presenza del 43,5%. Gli studi attuali indicano che questa nuova variante ha una maggiore ...... raffreddo re, mialgie e mal di testa più o meno forti i sintomi di, contro la quale i nuovi ... corona.jpg Sottoporsi a tampone, molecolare o antigenico, ma dopo due, tre giorni dai sintomi...

Eris, come curare i bambini a casa e quali farmaci assumere, le ultime linee guida ilmessaggero.it

Covid, vola la variante Eris: che cosa fare con i sintomi la Repubblica

Come curare a casa i bambini se hanno la variante Eris Quali farmaci evitare Gli ultimi dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe indicano come in 4 settimane i contagi del Covid in.La nuova variante Eris sta diventando dominante nel nostro paese e i contagi sono in aumento. Ecco i sintomi e quando è ancora obbligatorio il tampone.