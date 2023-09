Ennesimo incidente sul lavoro | morto operaio di 68 anni

(Di giovedì 21 settembre 2023)nel mondo delche si verifica nel nostro Paese, undi 68ha perso tragicamente la vita Altronel mondo delin Italia. Il tutto è accaduto in provincia di Cuneo. Vittima undi 68. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che l’uomo, al momento dell’, si trovasse su un gru per tagliare gli alberi. Purtroppo, però, pochi istanti dopo accade l’imprevedibile. Ovvero un tronco che lo ha colpito in pieno. L’impatto è stato a dir poco terribile Per lui non c’è stato assolutamente nulla da fare. Il tutto sotto gli occhi di altri colleghi che hanno assistito alla drammatica scena. Ambulanza (Ansa Foto) Notizie.comGli stessi che, ...

... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro ... Per i parlamentari si tratta dell'torto a danno di un territorio che, al contrario, necessita di ...... carambola con l'auto sul guardrail Perde la fede in luna di miele a Baja Sardinia, 'angelo' col metal detector Auto si ribalta sulla strada per Portisco, è l'in Gallura Condividi ...

Ennesimo incidente stradale in Sardegna, un altro morto Agenzia ANSA

Auto si ribalta sulla strada per Portisco, è l'ennesimo incidente in ... Gallura Oggi

È allarme anche in Piemonte tra le imprese dell'autotrasporto: l'ennesimo aumento del costo del carburante che incide sul futuro delle oltre 6.000 imprese artigiane che creano lavoro per circa 15mila ...E' accaduto stamattina in un'azienda a Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno) dov'è rimasta ferita un'operaia di 26 anni, soccorsa dai sanitari e poi trasportata dall'eliambulanza del 118 al ...