Energia | piattaforma per nucleare sostenibile Striscione di protesta davanti al ministero

(Di giovedì 21 settembre 2023) Prima riunione aldell'Ambiente e della sicurezza energetica dellaNazionale per un "" (Pnns). L'incontro, presieduto dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, ha visto la partecipazione dei principali Enti pubblici di ricerca, di esponenti del mondo delle Università, di associazioni scientifiche, di soggetti pubblici operanti nel settore della sicurezzae del decommissioning, nonché di imprese che hanno già in essere programmi di investimento nel settore, nella produzione di componenti e impianti e nelle applicazioni mediche nelL'articolo proviene da Firenze Post.

