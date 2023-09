Empoli Vs Inter | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 21 settembre 2023) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I toscani per lasciare il fondo della classifica, i nerazzurri per difendere il primato.Vssi giocherà domenica 24 settembre 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Castellani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Avvio stagionale da incubo per i padroni di casa che hanno perso quattro partite su quattro con il conseguente ultimo posto in classifica. Nell’ultimo turno è arrivata la l’umiiante sconfitta per 7-0 ad opera della Roma che è costata la panchina a Paolo Zanetti, sostituto da Andreazzoli al quale spetterà il difficile compito di risalire la china. Ottimo inizio di campionato per i nerazzurri, attualmente in vetta alla classifica a punteggio pieno. Nell’ultimo turno hanno stravinto il derby per 5-1, ...