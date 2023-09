Emilia-Romagna | prendono due menù completi di terra e mostrano quanto hanno speso | Ecco lo scontrino del ristorante a Rimini

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 21 settembre 2023), in due mangiano uncompleto dilosui social:, situata lungo la costa dell', è una destinazione italiana che offre molto più di sole e mare. La città è anche famosa per la sua ricca tradizione culinaria, che riflette la cucina della regione che la ospita, una delle più celebrate d'Italia in termini di gastronomia. La piadina romagnola è uno dei piatti più iconici qui. Si tratta di un sottile panino piatto preparato con farina, acqua, strutto e sale, cotto su una piastra. Essa può essere farcita con una varietà di ingredienti, tra cui prosciutto crudo, formaggio squacquerone, ...