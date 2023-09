Elton John vende casa | quanto costa la sua incredibile dimora di Atlanta

Leggi su today

(Di giovedì 21 settembre 2023) Non ha bisogno di presentazioni: basta citare canzoni come “Rocket Man” e “Candle in the wind” per capire subito di chi si sta parlando.è una delle popstar più famose del mondo, ma forse non tutti sanno che ha anche una passione sconfinata per l’immobiliare. Nel corso degli anni il...