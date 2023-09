Elisa | sold out in poche ore Assago per An Intimate Christmas – One Special Night Only

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 21 settembre 2023) Loe concerto diAn– One (al Mediolanum Forum diha registrato il tutto esaurito inore dall’apertura delle prevendite Inarrestabile: loe concerto An– One (del 16 dicembre al Mediolanum Forum diha registrato il tutto esaurito inore dall’apertura delle prevendite di ieri 20 settembre. Un risultato che dimostra l’attesa del pubblico – dopo l’annuncio dato dalla stessasul palco dei TIM Music Awards – per un grande show ricco di ...