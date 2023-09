Eleonora Daniele | le rare foto in famiglia | attenzioni e baci per marito e figlia

Leggi Anchea spasso per Roma con la figlia Carlotta, 47 anni, gioca in piscina non la figlia Carlotta e con il marito Giulio Tassoni si lascia andare a baci appassionati. I ...La serata, condotta da, è stata l'occasione per sostenere l'associazione Fateci Posto APS, che realizza progetti per l'integrazione, l'educazione e l'autonomia di ragazze e ragazzi ...

Per Eleonora Daniele un pomeriggio in piscina con marito e figlia TGCOM

Eleonora Daniele innamoratissima del marito Giulio: le foto dei baci a bordo piscina Today.it

Valerio Scanu ha scelto di sposarsi nel terzo anniversario di morte di suo padre E' da poco terminata anche questa nuova puntata di Storie Italiane. E ...Ad Eleonora Daniele racconta che al suo matrimonio c’erano anche tre medici, tre persone oggi molto importanti nella sua vita, sono i medici che si sono occupati di suo padre in ospedale, quando la ...