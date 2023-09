Elenoire Ferruzzi sul suo GFVip | “Ho perso 70 mila euro | alcuni hanno bestemmiato ma non è andato in onda”

Leggi su biccy

(Di giovedì 21 settembre 2023) È passato ormai un anno dall’ingresso dinella casa del Grande Fratello Vip, ma ha ancora il dente avvelenato. Dopo essersi sfogata in radio parlando del calo di ascolti della trasmissione, ieri ha rilasciato anche una lunga intervista al portale FanPage. “Sono stati loro a scegliere un cast con il quale sono andati avanti 8 mesi. Sì, ci sono stati gesti spregevoli e brutture ma abbiamo prodotto ottimi ascolti. A differenza del cast dell’attuale GF che ha avuto un crollo negli ascolti già dalla secpuntata. Il nostro cast non era sbagliato.spinto loro determinate azioni. Incolpatone e coperto altre”. A non essere andate giù asono state le parole di Alfonso Signorini che ha parlato di cast sbagliato in toto. “Sento ...