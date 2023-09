EA SPORTS FC 24 MadReady | nuova promo in collaborazione con Nike!

Leggi su imiglioridififa

(Di giovedì 21 settembre 2023) A partire da venerdì 22 settembre gli utenti che hanno prenotato la Ultimate Edition avranno la possibilità di accedere alla specialerealizzata da EAincon Nike, evento denominato! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EAFC (@eafc) A differenza delle tradizionali Campagne di Ultimate Team post-lancio, Nike Mad Ready si concentra su completare Obiettivi unici per ottenere ricompense speciali utilizzando i Giocatori Mad Ready. Gli Obiettivi e le ricompense sono stati progettati su misura per aiutarti a essere al massimo della forma per il prossimo anno. Cinque Giocatori Mad Ready Nike riceveranno versioni con un’estetica migliorata e le stesse Caratteristiche delle loro ...