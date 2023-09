EA Sports FC 24 Giocare In Anticipo Con Un Account Della Nuova Zelanda

Leggi su fifaultimateteam

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ormai l’attesa sembra essere quasi finita almeno per i possessori delle piattaforme Xbox Series X/S e Xbox One che hanno effettuato il pre orderversione digitale Ultimate del simulatore calcistico EAFC 24. Dai social è emerso che utilizzando la lingua Inglese e selezionando la localizzazione indalle impostazionipiattaforma di gioco sarà possibile sbloccare il nuovo simulatoresoftware house canadese con diverse ore di( Ore 14:00 circa Fuso Italiano del 21 settembre ) rispetto alla release prevista per l’europa. Una volta modificata la vostra geolocalizzazione non dovrete fare altro che riavviare la console e lanciare il gioco. Al momento la stessa procedura non sembra funzionare sulle altre piattaforme di ...