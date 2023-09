È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

(Di giovedì 21 settembre 2023) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 22 settembre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. La cover story è dedicata al primo anno del governo Meloni. La premier ha confermato la linea dura sui conti. Senza l’autorevolezza di Draghi. Ma il Pnrr resta un’incognita e il Mes è ancora un problema. Ha fallito invece sui temi più cari alla destra come migranti, pensioni e crescita. L’unico risultato raggiunto è la guerra ai poveri. Ecco perché “la pacchia è ...

... brano incluso nelalbum del gruppo, "One More Time" , la cui uscita è programmata per il prossimo 20 ottobre. E' il primo disco da "Neighborhoods" ( leggi qui la recensione ),nel 2011,...... essendo il primo film della nuova era Marvelnel 2008. Il primo capitolo di Captain America ... Avengers: Endgame: IlTrailer Ufficiale in Italiano - HD Perché Chris Evans crede che Iron ...

È uscito “El Jefe”, il nuovo brano di Shakira con i Fuerza Regida TheSoundcheck

Francesco Guccini, il nuovo album "Canzoni da osteria" uscirà a novembre Sky Tg24

Qualche giorno fa, uscita da una proiezione pomeridiana al Greenwich di Roma ... Anni fa ho scritto a Fabio dopo aver scoperto che i D’Innocenzo sono cresciuti a Nuova Florida, accanto a me. Il ...Quali sono le serie da non perdere Arriva una nuova settimana e torna il nostro consueto appuntamento con con le nuove uscite Netflix più attese e più interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma ...