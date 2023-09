E' possibile creare un cervello da zero?

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 21 settembre 2023) Possiamounda? Nel 1983, Geoffrey Hinton dell'Università di Toronto in Canada e Terry Sejnowski, all'epoca presso la Johns Hopkins University a Baltimora, Maryland, suggerirono che ilpotesse essere visto come una macchina che prende decisioni circa il mondo esterno utilizzando una logica basata sulla probabilità bayesiana, ovvero aggiornando la stima della probabilità di un evento o un enunciato sul mondo man mano che emergono nuove informazioni. Negli ultimi dieci anni, i neuroscienziati hanno scoperto diversi tipi di cervelli sembrano funzionare proprio in questo modo. In esperimenti sulla percezione e sull'apprendimento, le persone tendono a fare stime - della posizione o della velocità di un oggetto in movimento, ad esempio - in modo che è perfettamente descrivibile sulla base della ...