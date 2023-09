Dzeko non se lo spiega | “Lukaku? Mi ha sorpreso | io sarei rimasto all’Inter”

Edinè tornato sulla scelta dell'ex compagno, Romelu Lukaku , ditornare in nerazzurro quest'estate. Anzi, precisamente di ascoltare anche altre proposte diverse da quella dell' Inter. L'...Edinè mai stato uno da frasi scontate, ed anche questa voltasi dimostra da meno. "Io sarei rimasto molto volentieri, all'Inter stavo veramente benissimo ha detto l'ex attaccante ...

L'attaccante crede che sarebbe potuto rimanere a Milano: "La mia cessione era dovuta a Lukaku, così da lasciargli più spazio" ...Dopo una stagione disputata per la maggior parte delle gare come titolare nella formazione di Simone Inzaghi, arrivando a totalizzare 33 presenze, 9 gol e 4 assist in Serie A e 13 presenze e 4 gol in ...