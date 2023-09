Droga ordinata con app messaggi e portata a casa | arrestato 18enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer ricevere gli ordinativi si serviva di una app distica scaricata sul cellulare. Nulla di più naturale e smart, specie per un giovane “imprenditore”, se la merce da consegnare non fosse stata. Per questo motivo a Torre del Greco (Napoli) i carabinieri della locale sezione operativa hannouno studente di 18 anni. Durante una perquisizione nell’abitazione del giovane, i militari dell’Arma hanno trovato e posto sotto sequestro 720 grammi di hashish e una pianta di cannabis di oltre mezzo chilo. Dai primi accertamenti svolti, lo stupefacente – destinato verosimilmente allo spaccio – sarebbe stato ordinato appunto attraverso un’applicazione distica istantanea. Nel sistema di “delivery” realizzato dal diciottenne, la successiva consegna sarebbe stata ...