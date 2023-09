Dritto e Rovescio stasera sfida PiazzaPulita | anticipazioni e ospiti

(Di giovedì 21 settembre 2023) Terza puntata del giovedì per21 settembre 2023. Su Rete 4 torna Paolo Del Debbio con un parterre diprestigioso e con nuovi approfondimenti. Sette giorni fa il talk di approfondimento politico ha conquistato il prime time con il 6.7% di share, 890.000 spettatori totali, con picchi del 10.7% di share e di 1.384.000 spettatori, vincendo contro il debutto della nuova stagione disu La7 che aveva totalizzato 706.000 spettatori con uno share del 5.7%. Ci sarà il sorpasso di Corrado Formigli o Del Debbio bisserà la vittoria? Sugli altri canali prevista la replica di Ulisse - Il Piacere della Scoperta su Rai1, un documentario sull'Alzheimer su Rai3, Grande Fratello su Canale 5 (che ha cambiato giorno per motivi di ascolti), ultimi episodi di Chicago Fire su ...

ATTUALITA' Su Rete 4 dalle 21.30. Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l'attualita' politico - economica del Paese raccontata dai suoi ...

Nuova puntata di Dritto e Rovescio su Rete 4: intervista al Ministro Lollobrigida, focus sul reddito e riforma del codice della strada.Oggi 21 settembre 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio.