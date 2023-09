Doppia perturbazione sull' Italia Sottocorona | il maltempo manda ko l' estate

8.05 Maltempo, è allerta in sei Regioniin arrivo e maltempo che torna ad imperversare in molte aree della Penisola. La Protezione civile ha emesso per oggi allerta gialla per il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la ...Una seconda, di origine atlantica e molto più intensa, scenderà poi dalla Scozia fino all'Italia: giovedì e venerdì sono previste piogge anche persistenti al Nord e su parte del Centro. ...

Doppia perturbazione in arrivo, poi crollo termico Agenzia ANSA

Previsioni meteo: doppia perturbazione in arrivo, poi crollo termico autunnale entro il weekend la Repubblica

CAGLIARI. Doppia perturbazione in arrivo e maltempo che torna ad imperversare in molte aree della Penisola. La Protezione civile ha emesso per oggi l'allerta gialla per il Lazio, la Liguria, la ...ROMA - Doppia peturbazione in arrivo e maltempo che torna ad imperversare in molte aree della Penisola. La Protezione civile ha emesso per oggi l'allerta gialla per il Lazio, la Liguria, la Lombardia, ...