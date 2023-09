Dopo il Papa | scivolone di Macron con Re Carlo | il gesto non passa inosservato

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 settembre 2023) La prima regola dell'etichetta in questio casi è "mai toccare i reali d'Inghilterra", ricorda il Corriere della sera che spiega come il presidente francese Emmanuelabbia violato la norma in occasione della visita in Francia di ReIII. E non è la prima volta che il protocollo viene violato dal capo dell'Eliseo in simili circostanze. "non ha resistito, è più forte di lui. Toccare l'interlocutore è un segno di amicizia, confidenza, pari dignità. Ha appoggiato la mano sulla spalla del, in Vaticano, nel 2018, facendo inorridire gli esperti del protocollo, figurarsi se poteva trattenersi ieri, sotto l'Arco di Trionfo, quando aveva il reIII d'Inghilterra a portata di mano", commenta Stefano Montefiori descrivendo la scena, con il presidente che afferra amichevolmente il reale ...