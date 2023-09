Don Matteo | “Finalmente insieme” | grande sorpresa per il pubblico

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 21 settembre 2023)annuncio per i telespettatori di Don: sul set è ritornato uno dei personaggi più amati della seria tv, di chi si tratta. Sapevamo perfettamente che la nuova stagione televisiva sarebbe stata ricca di sorprese e di graditissimi ritorni, ma c’è da ammettere che nessuno mai si sarebbe aspettato tutto questo. Oltre a Blanca, la cui seconda stagione partirà a brevissimo, e Mare Fuori, anche un’altra amatissima serie tv italiana è pronta a ritornare in onda con dei nuovi ed imperdibili episodi. Parliamo proprio di Don! Chi ritornerà nel cast di Donnella quattordicesima stagione. Credits: Instagram @donrai (grantennistoscana.it)A distanza di poco più di un onda del ritorno in onda degli episodi di Don, che hanno visto l’addio definitivo di Terence ...