Domina | da domani su Sky e in streaming solo su NOW quinto e sesto episodio

(Di giovedì 21 settembre 2023) Impellenti sconvolgimenti scuotono i protagonisti della seconda stagione della serie Sky Original ‘‘, rendendo nuovi episodi avvincenti. Il tavolo dei giochi di potere è pronto, con Livia Drusilla al centro di ostili dinamiche di successione e insidie pericolose. Dal canto suo, il cast stellato e l’equipaggio di alto livello uniscono le forze per offrire un’esperienza televisiva indimenticabile a tutti gli appassionati della serie. Trama della seconda stagione di: nuove sfide, decisioni cruciali e colpi di scena La seconda stagione della serie televisiva Sky Originalapre un nuovo capitolo cruciali per Livia Drusilla (interpretata da Kasia Smutniak) e Agrippa (interpretato da Ben Batt). Mentre Gaio (interpretato da Matthew McNulty), rimane lontano da Roma, i due protagonisti intensificano la loro battaglia per il ...

