“Djokovic? La sua è frustrazione” | Nadal | frecciata mai vista al serbo

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 21 settembre 2023) Rafaeltorna a parlare e questa volta lo fa durante alcune dichiarazioni, rivelatesi poi delle vere e proprie frecciate indirizzata a Novak. Rafa, quest’anno è riuscito a giocare solamente il match di secondo turno con McDonald facendo la sua apparizione agli Australian Open di gennaio, durante il quale, oltre aver perso tre set a zero si è anche infortunato. Da quel momento non è piu sceso in campo, certo ha provato a rimettersi in carreggiata, ma nulla, motivo per il quale durante la scorsa primavera ha subito un intervento, dando appuntamento ai suoi fans direttamente per il 2024 a Melbourne.sta cercando in tutti i modi di darsi forza per continuare a lavorare duro e tornare il prima possibile in campo. Nel frattempo però il campione è anche attivo sui social dove ringrazia sempre tutti i ...