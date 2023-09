DIMISSIONI DI MASSA DI MEDICI E INFERMIERI " LA FUGA METTE IN GINOCCHIO LA SANITA' PUBBLICA

(Di giovedì 21 settembre 2023) Di Raffaele Varvara, per Comedonchisciotte 20.09.2023 NOTE https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/operatori -ri - in -- appena - arrivati - gia - se - ne - vanno - 5d7b9135 https://www.

Assimilando il nostro SSN a un paziente in codice rosso, diremmo: 'emorragia massiva con compromissione emodinamica'. Il sangue sono gli esercenti le professioni sanitarie, l'emorragia è la fuga dei ...... mettere e tenere insieme le due culture politiche eredi dei due grandi partiti di, Pci e Dc. ... In caso di sconfitta alle europee , l'ipotesi 'di scuolà è quella delledella segretaria ...

Le dimissioni di mister Della Bona dalla guida della Massese Massa Carrara News

Massese, dimissioni di Della Bona: “Ho avuto problemi con alcuni ... La Voce Apuana

Il Pontefice in visita in città per gli incontri del Mediterraneo, ma nessuno sembra farci caso. Tutti guardano alla squadra di calcio, che sta vivendo ore turbolente ...Era il volto dei successi sul campo di Kiev, ma non sono mancate le gaffe: il 14 settembre aveva annunciato la riconquista di Andriivka quando ancora non era avvenuta. È il più grande ricambio all’int ...