“Dieci anni insieme” | festa al Tognazzi Marine Village e al Marine Village Academy

(Di giovedì 21 settembre 2023) “” è lo slogan scelto dalAsd e dallaSsd per festeggiare i primidi attività dedicati alla promozione e divulgazione degli sport d’acqua. “”, domani laalDomani alle 18.00 presso la sede della, all’interno del complesso balneare romano “...

Un anno dopo " Canzoni da intorto ", pubblciato a distanza didall'ultimo album in studio, " L'ultima Thule ", Francesco Guccini annuncia un nuovo progetto discografico. Il nuovo disco del cantautore si intitola " Canzoni da Osteria " e uscirà il ...In Europa sarà consentito utilizzare il glifosato per altri, fino al 15 dicembre 2033. La proposta di rinnovo all'autorizzazione a impiegare il pesticida protagonista di numerose sentenze delle Corti di giustizia statunitensi contro la produttrice ...

Adamo Guerra finse il suicidio dieci anni fa, lo ritrovano a Patrasso La Repubblica

La famiglia lo crede morto da dieci anni, ma lui era in Grecia: ritrovato Adamo Guerra il Resto del Carlino

Ma non è morto, ora la moglie e "Chi l'ha visto" lo hanno rintracciato in Grecia, 10 dieci anni dopo. I particolari della storia sono stati raccontanti ieri nella puntata di "Chi l'ha visto" andata ...Naturale prosecuzione di 'Canzoni da Intorto', certificato Disco di Platino, vincitore della Targa Tenco per la categoria “Interprete di canzoni” e album fisico più venduto del 2022 che ha segnato il ...