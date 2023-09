(Di giovedì 21 settembre 2023) Erik Masala si è suicidato. Lo hato ilal termine dell'autopsia svolta sul corpo del 26enne cagliaritano trovato impiccato tre giorni fa in una cella del carcere di Bancali. ...

Erik Masala si è suicidato. Lo ha confermato il medico legale al termine dell'autopsia svolta sul corpo del 26enne cagliaritano trovato impiccato tre giorni fa in una cella del carcere di Bancali. ...E'così intorno alle 4.25 del 12 settembre mentre dormiva nel suo letto Roberto Molinari , una vita da clochard mite, che rubacchiava nei supermercati per mangiare e che per questo stava ...

Detenuto morto a Sassari, medico legale conferma suicidio Agenzia ANSA

Erik Masala si è suicidato. Lo ha confermato il medico legale al termine dell'autopsia svolta sul corpo del 26enne cagliaritano trovato impiccato tre giorni fa in una cella del carcere di Bancali.Erik Masala si è suicidato: lo ha confermato il medico legale al termine dell'autopsia svolta sul corpo del 26enne cagliaritano trovato impiccato tre giorni fa in una cella del carcere di Bancali.