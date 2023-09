Detenuto evade dall’ospedale lanciandosi dalla finestra | un agente lo insegue e finisce in coma

(Di giovedì 21 settembre 2023) Unricoverato all’ospedale San Paolo di Milano è evasoe l’di polizia che si è buttato dietro di lui per inseguirlo ha battuto la testa ed è in. L’incidente è avvenuto nella mattina di giovedì 21 settembre secondo quanto rende noto Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato Spp. Il, un uomo di origine marocchina di nome Mordjane Nazim, era arrivato la sera precedente nella struttura sanitaria dopo essere rimasto ferito in una lite con alcuni compagni di detenzione. È riuscito a scappare gettandosi da una grandeal secondo piano dell’ospedale. L’di polizia lo ha inseguito è ora ricoverato inall’ospedale San Raffaele. ...

