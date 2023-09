Dermatite atopica e alopecia areata | rimborso per Jak inibitore orale

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - Un unico farmaco - bariticinib, undelle Janus chinasi (Jak), enzimi coinvolti nei processi immunitari ed infiammatori - è ora rimborsato, in fascia H, per i pazienti candidati a una terapia sistemica affetti dasevera e dasevera, in associazione a corticosteroide topico. Il via libera in Italia alla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale (Ssn) - spiega Eli Lilly in una nota diffusa oggi - arriva dopo l'approvazione del 2020 da parte dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) per lamoderata e severa e nel 2022 per l'severa, patologia per la quale è in assoluto il primo farmaco ...