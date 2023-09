Delegato sindacale licenziato | sciopera il personale della mensa dell’AORN Caserta

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 21 settembre 2023). La Filcams Cgil non indietreggia sulla posizione di Vincenzo De Angelis e proclama lo sciopero per il 26 settembre prossimo. Il tentativo di mediazione promosso dalla prefettura, infatti, ha sortito esito negativo. Al tavolo organizzato a Palazzo Acquaviva, assieme al sindacato ha risposto presente solo il direttore generale dell’Ospedale Gubitosa. La EP S.p.a., l’azienda che si occupa del servizio diper il nosocomio di via Tescione ha disertato l’incontro rifiutando quindi ogni forma di dialogo. La protesta nasce a seguito del licenziamento di De Angelis,Filcams e dipendenteEP S.p.a., De Angelis, dopo venti anni di attività all’internoditta, è stato messo alla porta a seguito di una presunta discussione avuta con ...