De Ketelaere è una certezza dentro l’area Ruggeri | altro assist

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 settembre 2023) Musso 6.5 – Mai chiamato in causa per oltre un’ora, al 75’ ferma Lederman salvando il risultato. Toloi 6.5 – Impegnato su Kochergin, non lo fa praticamente mai girare. Djimsiti 6.5 – Non deve dormire sonni agitati: super efficiente quando chiamato in causa. Scalvini 6.5 – Un paio di chiusure e qualche ottima uscita nel momento di maggior pressione avversaria. Zappacosta 7 – Primo tempo non del tutto convincente, poi pennella l’per il vantaggio risolvendo un bel po’ di problemi. (76’ Holm ng) De Roon 6 – Filtro meno efficace del solito, poi cresce. (62’ Ederson 7 – Entra e vola in cielo per il raddoppio.) Koopmeiners 6 – Nel giorno del ritorno in mediana si concede qualche errore nel primo tempo, poi si riabitua e torna a gestire.7 – Difensivamente soffre poco o nulla, mentre in avanti registra il solito: ormai ...