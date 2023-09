De Gregorio Gsk | Entro un anno anti-meningococco 5 in 1

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - "Stiamo aspettando il via libera dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, che dovrebbe arrivare nel giro di unal massimo. Il candidato vaccino combinato MenABCWY", noto come l''5 in 1', "ha raggiunto tutti gli 11 endpoint primari dello studio clinico ed è stato ben tollerato, con un profilo di sicurezza coerente con il vaccino MenB e il MenACWY. I dati dimostrano che il nuovo vaccino non è inferiore al vaccino ACWY né a quello singolo delB, quindi ci aspettiamo che quanto prima arrivi il via libera all'immissione in commercio". Lo ha detto Ennio De, amministratore delegato Gsk Vaccini Italia, all'Adnkronos Salute, commentando i risultati positivi dello studio clinico pivotale di fase III per il candidato vaccino ...