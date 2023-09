Dal progetto No Fire Nave una soluzione alla propagazione degli incendi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 settembre 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Una vernice per uso navale o civile che aiuti a prevenire glisui natanti, sfruttando le virtuose logiche dell'economia circolare. E' il frutto delNo, una ricerca coordinata dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo con la collaborazione del Colorificio Atria, il Consorzio NAVTEC e l'Università di Messina. Il, che ha visto la collaborazione di un gruppo di ricerca composto da più di 20 tra ricercatori, tecnici d'azienda ed esperti del settore, ha consentito di studiare, validare e produrre nuove vernici ad alta resistenza al fuoco e con caratteristiche fonoassorbenti per l'impiego in ambito marino, ma anche per uso terrestre, in ambito portuale e cantieristico.In particolare, tra le vernici ad alta resistenza al fuoco sono state ...