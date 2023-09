(Di giovedì 21 settembre 2023) Dalche sarà caricato sulla social card "Dedicata a te" all’ Iva al 5% sul gas , passando per uno stanziamento di 55 milioni di euro per pagare tempestivamente le supplenze a scuola : sono le misure previste nelladi 12 articoli del decreto legge in materia di, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio nonché proroga di termini normativi...

Sentiremo parlare di super bonus per parecchio tempo, probabilmente non in positivo. In generale, i bonus edilizi dovevano svecchiare l'antico e ...

...coraggio tutte le decisioni che servono pur di non far decadere una misura che ha conseguito... Tuttavia, in tutti i casi il "trasporti, pari a 60 euro, ha fin qui consentito di coprire ...21.54 In arrivobenzina,Iva 5% sul gasbenzina che sarà caricato sulla social card 'Dedicata a te' all'Iva al 5% sul gas, passando per uno stanziamento di 55 milioni di euro per pagare tempestivamente le supplenze a scuola. Sono ...

Bonus gas 2023, al via dal 1° ottobre: chi riguarderà Fiscomania.com

Dal bonus benzina all’Iva sul gas al 5%, la bozza del dl energia La Stampa

(Adnkronos) – Un bonus benzina per le fasce deboli inserito della social card. E’ ipotesi prevista dalla bozza del decreto Energia che l’Adnkronos è stata in grado di visionare. Per “sostenere il pote ...Una boccata di sospiro (si spera) per i cittadini. Bonus benzina e bonus bollette in arrivo; mentre si apre la questione della fine del mercato tutelato sulla luce. Il prossimo lunedì ...