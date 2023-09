Da Braga l’ennesimo SOS lanciato dal Napoli | dov’è finito Anguissa?

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 21 settembre 2023) Continua il periodo no di uno dei pilastri deldello scudetto, anche ail camerunese ha deluso le aspettative. È uno dei grandi “assenti” di questo inizio di stagione. Da punto di riferimento deltricolore a figurina sbiadita con il novantanove sulla maglia. Frank Andrè Zamboin questo primo mese stagionale è stato semplicemente l’ombra di se stesso. Lontano parente del centrocampista “box to box” che aveva fatto le fortune dell’armata di Spalletti nella passata stagione.ancora lontano dalla forma migliore: ma c’è anche altro? Forma fisica non al top (per usare un eufemismo) dopo l’infortunio del precampionato, troppi errori tecnici e di concentrazione, quasi indolente in mezzo al campo. Dopo la scorsa stagione, le aspettative erano altissime e l’arrivo di Rudi ...