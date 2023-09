Crotone-Cerignola oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di giovedì 21 settembre 2023) La, l’, latv e lodi, match dell’Ezio Scida valevole per la quarta giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo la pesante sconfitta subita con la Virtus Francavilla, vogliono assolutamente conquistare la prima vittoria in questo campionato. La formazione pugliese, invece, vuole rovinare i piani dei calabresi provando a portare a casa i tre punti da un campo complicato. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 21 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256. SEGUI LASITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

...- DAZN Union SG - Tolosa (Europa League) - DAZN 20.00 Al Ittihad - Al Fateh (Saudi Pro League) - SOLOCALCIO Foggia - Virtus Francavilla (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)- Audace(......45 Genk - Fiorentina SERIE C 18.30 Benevento - Taranto Brindisi - Monterosi Tuscia Latina - Casertana Messina - Turris Sorrento - Avellino 20.45- AudaceFoggia - Virtus Francavilla ...

Cerignola, Tisci: "Siamo carichi, andremo a Crotone per giocarcela" Tutto C

Cerignola, Tisci: "A Crotone per giocarcela. Titolari Ho l'imbarazzo ... Antenna Sud

Fra le partite in programma in questo turno infrasettimanale Benevento-Taranto, Brindisi-Monterosi Tuscia, Crotone-Audace Cerignola, Foggia-Virtus Francavilla Fontana e Monopoli-Catania.Ivan Tisci, tecnico dell'Audace Cerignola, introduce così in conferenza stampa la sfida contro il Crotone: "Abbiamo avuto poche ore per recuperare - riporta ...