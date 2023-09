Crisi climatica falcia la produzione di olio d’oliva | prezzi alle stelle

...ottenuto ben poco'' perché ''il governo sta venendo meno ai suoi impegni sull'immigrazione'' e ''l'economia sta rallentando'' mentre ''non ha una strategia chiara per affrontare la''. ...Certo, nell'articolo del quotidiano straniero non mancano critiche al governo, in particolare sui temi dell'immigrazione ("Sta venendo meno ai suoi impegni") e sulla("Non ha una ...

I festival al tempo della crisi climatica - Giovanni Ansaldo Internazionale

Tassa patrimoniale contro la crisi climatica e un nuovo Reddito di formazione: la proposta di Avs Fanpage.it

IL REPORT Una stagione difficile per vino e olio in tutta l'Umbria dove si prevedono contrazioni consistenti delle produzioni con il Ternano e l'Orvietano che non fanno eccezioni. Nei ...Nuovo allarme dell’Onu sul clima, la sfida ai gas serra parte dalle città. Al Climate Ambition Summit di New York, il sindaco della capitale ha ...