Covid | variante Eris | per l’Ema i nuovi vaccini sono efficaci

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 21 settembre 2023) Lo ha affermato la direttrice delEmer Cooke per la quale «iproteggono anche contro, oltre che contro le più recenti varianti in circolazione». E ancora: «La pandemia è superata, ma il virus è ancora una minaccia per i soggetti a rischio quindi persone con più di 65 anni, quelle con condizioni di salute precarie e le donne incinte devono vaccinarsi»