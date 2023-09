Cosa è successo il 22 settembre?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati a Uomini e Donne. Come ospiti di Maria De Filippi, però. Hanno infatti raccontato come procede la ...

TIRASPOL (MOLDAVIA) - Per Renato Sanches la stagione è iniziata nel peggiore dei modi. Prima l'infortunio in allenamento a fine agosto che gli ha ...

Disi tratta Il conduttore di Mediaset , poco dopo essere entrato in studio e salutato il ... Cos'èstavolta In pratica il presentatore, che lunedì scorso ha perso la sfida degli ascolti ...... dal 24 settembre, al Fantastico Mondo di Lunghezza, l'omaggio aldel film con tanti eventi per chi ama la rosa - mania. La novità, liberamente ispirata al giocattolo tra i più venduti al ...

Maiali rifugio Cuori liberi, cosa è successo e perché sono stati uccisi Money.it

Cosa è successo oggi 21 settembre la Repubblica

La ballerina ucraina Anastasia Kuzmina, attiva anche nel programma tv "Ballando con le stelle", nelle scorse ore ha dichiarato nelle Stories di Instagram di aver vissuto un episodio di molestie in un ...Sorpreso dalle telecamere, lui ha saputo dire soltanto «andate via subito, voi non mi avete trovato, la cosa finisce qui». E queste parole, per la donna che lo ha sempre cercato «dicono tutto su chi è ...