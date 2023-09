Corinthians-Botafogo RJ sabato 23 settembre 2023 ore 01 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 21 settembre 2023) Le due ultime sconfitte con il Flamengo per 1-2 al Nilton Santos e in casa dell’Atletico Mineiro per 0-1 hanno di fatto riaperto la corsa al titolo del Brasileirao. Ilinfatti ora ha sette punti di margine sul Palmeiras quando mancano quindici giornate al termine. Negli undici incontri giocati in trasferta ha ottenuto cinque InfoBetting: Scommesse Sportive e