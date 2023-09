Conservare il prezzemolo | in questo modo dura per più di un anno e lo uso per mille ricette!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 21 settembre 2023)ilper più di une lo uso perIl metodo che vado a mostrarvi oggi è quello per potera lungo il. Sicuramente in tante già lo conoscere sicuramente qualcuna ancora no. Questa ricettina, chiamiamola così è a base die aglio, volendo si può aggiungere anche del peperoncino. Io preferisco usare solo i primi due ingredienti inda poter avere una base da sfruttare perricette. Ottimo per condire la pasta, bruschette, pesce e carne, possiamo aggiungerlo ovunque necessiti. La sua utilità in cucina è sorprendente e tra le sue peculiarità c’è anche il fatto che si prepara facilmente e in pochi ...