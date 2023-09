Congresso UGL a Pomezia Paolo Capone | Leader UGL | Modernizzare le infrastrutture del Paese con i fondi del Pnrr

Il 18 Settembre si è svolto il V'ConfederalePiemonte , presso il Centro Congressi Pacific Hotel a Torino, intitolato 'Un Nuovo Futuro per il Piemonte ' che vede il segretario reggente Silvia Marchetti quale uscente e l'...Così l'Assessore regionale al Lavoro e Formazione Elena Chiorino intervenuta questa mattina al Vconfederale didal titolo 'Un nuovo futuro per il Piemonte'.

Congresso UGL a Pomezia. Paolo Capone, Leader UGL ... MeridianaNotizie

Congresso nazionale della Ugl Partecipate Servizi Ambientali, Sinibaldi: «Serve una riforma complessiva del si ilmessaggero.it

Si è svolto il V' Congresso Confederale UGL Piemonte, intitolato "Un Nuovo Futuro per il Piemonte " che ha visto l’elezione del nuovo Segretario Regionale UGL Piemonte Massimiliano Rossato. Le prime ...Quinto congresso confederale della Ugl a Torino per il rinnovo dei vertici del congresso. Eletto Presidente Ciro Marino. "Un nuovo futuro per il Piemonte" questo il titolo dell'incontro che è stata l' ...