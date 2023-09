Conference legue | la Fiorentina fermata sul 2-2 a Genk

Leggi su agi

(Di giovedì 21 settembre 2023) AGI - Non basta la doppietta di Ranieri: laha pareggiato 2-2 a, in Belgio, nella partita di esordio di questaLeague. I viola erano passati in vantaggio con il difensore ligure su calcio d'angolo al settimo, poi il pareggio di Zeqiri al 12mo dopo una carambola in area. Ancora Ranieri, sempre su assist di Biraghi, ha riportato in vantaggio i viola al 23mo ma nel finale, all'85mo, è arrivata la seconda rete belga con McKenzie lesto a mettere dentro di testa su un calcio d'angolo. Alla Cegeka Arena tutti e quattro i gol sono arrivati da palla inattiva: tanti rimpianti per una Viola distratta sui calci piazzati e sprecona in zona gol. Sette cambi di formazione nellarispetto alla partita contro l'Atalanta: assente Bonaventura per infortunio, mentre Beltran vince il ballottaggio in ...