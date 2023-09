Conference League | i risultati di oggi 21 settembre | solo pari per la Fiorentina

(Di giovedì 21 settembre 2023), la prima giornata ha regalato gol ed emozioni in tutta Europa: ecco tutti idi. Prima giornata anche per la, l’ex Coppa delle Coppe che vede premiati tutti gli altri club che non sono riusciti ad ottenere la qualificazione diretta all’Europae alla Champions. Come per l’EL, anche Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La doppietta di Luca Ranieri non basta alla Fiorentina per strappare il successo nella gara della prima giornata di Conference League . A Genk finisce ...

Pareggio all'85' per i belgi con McKenzie Finale sfortunato per la Fiorentina sul campo del Genk. Ai viola non basta no i due gol di Ranieri per ...

Un centinaio di tifosi della Fiorentina sarebbero stati arrestati dalla polizia belga prima della partita dia Genk contro la squadra locale. Lo afferma il sito belga Hnl citando fonti ufficiali della polizia della cittadina. "Circa un'ora prima del calcio d'inizio della partita tra il Genk ...🔊 Ascolta l\'articolo Un finale sfortunato per la viola nonostante i due gol di Ranieri La Fiorentina ha concluso la sua prima partita nellacon un pareggio 2 - 2 contro il Genk. Nonostante i due gol di Ranieri, la squadra viola non è riuscita a vincere in Belgio, subendo il pareggio all'85'. Formazioni e ...

Sono terminate le partite di Conference League, in programma alle 21:00. Vince il Viktoria Plzen, pari tra Club Brugge e Besiktas. Di seguito tutti i risultati: ...Inizia bene l’Europa League per le italiane: la Roma sbanca Tiraspol battendo lo Sheriff per 2-1. Decide un gol di Lukaku. Bene anche l’Atalanta che a Bergamo piega il Rakow per 2-0. In Conference ...