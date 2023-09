Conference League | Genk-Fiorentina oggi | dove vederla in tv e streaming

(Di giovedì 21 settembre 2023) Alle 18:45 alla Luminus Arena Esordio in, giovedì 21 settembre, per lache giocherà contro il. I viola fanno parte del Gruppo F. La partita si gioca alle 18:45 alla Luminus Arena e la sfida verrà trasmessa in diretta tv da Sky e insu Now, SkyGo e DAZN. “È stata una grandissima soddisfazione aver superato il preliminare contro una squadra forte come il Rapid Vienna”, ha detto l’allenatore dellaVincenzo Italiano, in conferenza stampa alla vigilia del match. “Volevamo il girone, ora ci aspetta un mini-torneobisogna fare punti e giocare tutte le partite per ottenere qualcosa di importante. Questa è una trasferta impegnativa, va affrontata con lo spirito giusto”, ha aggiunto. ...

Il centrocampista brasiliano è stato intervistato da AS raccontando la sua rinascita con la Viola e svelando i progetti per il futuro